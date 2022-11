Madagascar: Litchi - Le prix minimum fixé à 1 300 ariary le kilo

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Cette descente sur terrain témoigne, en tout cas, de la détermination du MICC pour développer les filières porteuses comme le litchi et la vanille. Concernant cette dernière, les exportations se feront cette année uniquement à partir de l'aéroport international d'Ivato pour l'aérien et le port de Toamasina pour le maritime. Concernant les produits de première nécessité, le département d'Edgard Razafindravahy anticipe déjà pour faire face à la saison des pluies qui s'annonce. Des mesures seront prises notamment pour l'approvisionnement en riz, huile alimentaire, sucre et ciment. Des instructions ont été données aux équipes du MICC au niveau national et régional pour la préparation de stratégies d'approvisionnement.

Hier, lors d'une descente sur terrain effectuée à Toamasina, la capitale de l'or rouge de Madagascar, le ministre Edgard a annoncé, entre autres mesures, la fixation d'un prix minimum aux producteurs de 1 300 ariary le kilo. Soit une hausse de 100 ariary par rapport à l'année dernière où le kilo du litchi était à 1 200 ariary. Une mesure destinée avant tout à protéger les acteurs de la filière dont, en premier lieu les paysans producteurs qui demeurent encore et toujours une priorité pour Edgard Razafindravahy depuis qu'il est à la tête de ce département clé de l'économie. Côté opérateurs, le ministre a profité de son passage à Toamasina pour visiter des stations de traitement de litchis destinés à l'exportation. Notamment le SCIM et Quality Mada. Edgard Razafindravahy a également eu des séances de travail avec les agriculteurs et les collecteurs. Les discussions ont tourné principalement sur les moyens et les mesures à entreprendre pour le bon déroulement de la campagne dont le début est imminent puisque le premier navire pour les premiers envois est déjà amarré au Grand Port pour les premiers chargements.

