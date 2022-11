Madagascar: Double meurtre à Ambohimalaza - La police nationale ne défend pas ses éléments incriminés dans cette affaire

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Et pour qu'un tel acte ne se produise plus. L'assassinat de cet inspecteur des impôts prouve le risque encouru par ces fonctionnaires dans l'exercice de leur métier. C'est pourquoi, le syndicat lance un appel à toutes les autorités compétentes à prendre les mesures adéquates afin d'assurer la protection de la vie de ses membres. Selon nos sources, cet assassinat aurait eu une liaison avec le métier des victimes. Ce Chinois aurait eu un problème d'ordre fiscal et l'inspecteur des Impôts décédé a découvert ce délit. En effet, ce ressortissant étranger a été traduit en justice et la greffière s'était chargée de son dossier.

L'affaire portant sur l'attaque meurtrière survenue dans la commune d'Ambohimalaza et qui s'est soldée par la mort d'un inspecteur des Impôts et d'une greffière auprès du tribunal de première instance d'Antananarivo lundi dernier, ne cesse d'évoluer.

