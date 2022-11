Madagascar: Conseil supérieur de la magistrature - Le " dossier PAC " en embuscade ?

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le rôle du conseil supérieur de la magistrature est important pour démêler la polémique sur le sujet. Cette instance qui décide sur les affectations des magistrats ne peut pas se laisser indifférente à la controverse qui mine actuellement le PAC Antananarivo. En attendant, la juridiction expédie ces affaires et réalise les parties soft de son projet. Hier, la branche Antananarivo du PAC a formé, à son siège aux 67ha, les officiers de police judiciaire. " L'objectif de cette formation était d'avoir un meilleur résultat dans la lutte contre la corruption et de réduire le taux de fraudes dans la région Analamanga ", a soutenu Solohery Razafindrakoto, procureur général du PAC Antananarivo.

L'arrêté en question qui a été pris par le Garde des Sceaux pour acter la fin du mandat de " certains " magistrats du pôle anti-corruption d'Antananarivo suscite des questionnements au niveau des acteurs de la lutte contre la corruption. D'abord, l'acte pris par le ministre de la Justice entre en contradiction avec la décision, en juin dernier, du comité de suivi-évaluation (CSE) des pôles anti-corruption concernant le mandat des magistrats membres de la branche Antananarivo de cette juridiction spécialisée. Cette décision de ce comité a fait l'objet d'une publication par le comité de sauvegarde de l'intégrité (CSI) qui a alors précisé dans son communiqué du 17 juin 2022 que " le comité de suivi-évaluation des pôles anti-corruption a également décidé de renouveler les mandats des magistrats et greffiers du PAC Antananarivo, dont le mandat prenait fin le 15 juin 2022, tant que ces derniers souhaitaient continuer et ce pour trois ans de plus ".

