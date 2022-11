Madagascar: Assassinat de Ntsoa du VHF - Sa compagne était le cerveau et faisait partie des exécutants

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

"L'immense majorité des homicides font intervenir des connaissances, des amis, des amants, des membres de la même famille. Ainsi, il peut s'agit de personnes qui ont des points communs mais qui se découvrent des intérêts incompatibles: mari et femme, partenaires, camarades", explique une juge, jointe par téléphone. " J'ai vu pas mal de cas: un proche qui parvient à stipendier quelqu'un pour se venger; l'amour qui se transforme en haine et qui se brise quand l'amoureux voit celle qu'il aimait lui échapper ou pour se venger des intérêts qu'il a perdus ", a-t-elle ajouté. "L'origine de la plupart des homicides doit être cherchée dans un conflit. En général, deux individus s'affrontent parce que leurs intérêts respectifs sont opposés. Les nombreux cas que j'ai déjà jugés montrent une tendance générale, dans environ 80% des cas, le ou les meurtriers et leur victime se connaissent", a-t-elle poursuivi.

Le déferrement de ces quatre individus a été fait hier même et a duré toute la nuit. Ils sont passés un à un devant les juges d'instruction, et des témoins ont été auditionnés. Jusqu'au moment où nous mettons sous presse, le résultat du déferrement n'est pas encore communiqué.

Elle était le cerveau et faisait partie des exécutants de l'assassinat. Hier, les enquêteurs de la gendarmerie de la brigade de Tana-ville ont mis la lumière sur cette affaire. Selon les explications, les gendarmes ont arrêté quatre individus dont une femme et trois hommes. Ces derniers ont tué le jeune homme à Analamahitsy dans la nuit du 8 novembre avant de transférer son corps dans une voiture Rexton qu'il ont ensuite poussée sous un pont à Ambohimanarivo afin de maquiller le meurtre en accident.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.