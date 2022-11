Madagascar: Paiement sur Internet - Une carte virtuelle lancée par Orange Money et Visa

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Certes, Visa est déjà reconnu comme le leader mondial du paiement numérique. Son réseau mondial apporte des solutions de paiement sécurisées et fiables avec une capacité de traitement de 65 000 messages de transactions par seconde. En effet, la carte Visa Akory va permettre à plus de 2 millions de malgaches d'effectuer des paiements en ligne sans être affiliés aux réseaux bancaires locaux. Ainsi, ce lancement de la carte Visa Akory représente, pour Orange Money, une action menée dans le cadre de sa stratégie d'inclusion financière. Bref, grâce à cette collaboration, et avec le soutien de la MCB, chaque titulaire de compte Orange Money dispose désormais d'une carte Visa intégrée dans son porte-monnaie électronique sans aucun frais supplémentaire.

Orange Money et Visa lancent la première carte de paiement virtuelle, une solution sur internet, 100% mobile à Madagascar. Baptisé " Visa Akory ", ce fruit du partenariat entre les deux entités permet de démocratiser le paiement en ligne dans le pays et sur les grands sites e-commerce internationaux. " Il n'y a pas besoin de récupérer une carte physique, le titulaire de la carte peut l'activer quel que soit le lieu où il se trouve, sans se déplacer, 24h/24 et 7j/7. L'activation se fait directement sur son téléphone via le menu #144# puis 6, et est ensuite validée par un code secret. Le numéro de carte est créé instantanément, et permet au client d'effectuer ses achats sur tout site malgache ou international, et ainsi d'accéder à un nouveau monde d'usages : achats en ligne, formation, streaming vidéo et audio, gaming, achats professionnels, etc. ", a indiqué le DG d'Orange Madagascar, Frédéric Debord, lors de la présentation de la carte virtuelle. En outre, les promoteurs de cette solution mettent en avant l'expertise de Visa dans le paiement numérique, pour soutenir, un parcours est totalement sécurisé par un système d'authentification avec un code CVV dynamique communiqué à chaque opération, et une confirmation de transaction par 3DS envoyée directement sur le téléphone de l'utilisateur avant chaque paiement.

