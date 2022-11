Madagascar: Impôts fonciers sur les propriétés bâties - La Commune urbaine d'Antananarivo se défend

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La Commune urbaine d'Antananarivo comptabilise actuellement 194 777 propriétés bâties selon les résultats des récents recensements. Des avis d'imposition ont été distribués auprès de ces propriétés. Pour le cinquième arrondissement, par exemple, 35 000 avis auraient été distribués et la population procèdera au paiement petit à petit de leurs impôts. Par ailleurs, 130 000 parmi les 194 777, soit plus de la moitié des propriétés imposables auraient bénéficié d'un abattement fiscal voté par le conseil municipal. La conférence de presse d'hier était également l'opportunité pour les responsables auprès de la Commune urbaine d'Antananarivo de communiquer sur les doléances et plaintes obtenues depuis l'application des nouveaux impôts fonciers. " 15 000 recommandations et plaintes ont été reçues par la commune urbaine. Des descentes sur terrain ont été effectuées par les équipes de la CUA. Des modifications ont été effectuées ", explique la commune. Si cette dernière se défend et met en avant la question de gouvernance de la cité, Tananariviens et Tananariviennes ne se cachent pas pour manifester leurs mécontentements. Et ce, même si payer son impôt est un devoir citoyen.

Les vives réactions suite à la distribution par la Commune urbaine d'Antananarivo des impôts fonciers sur les propriétés bâties continuent d'animer le quotidien des Tananariviens. Face à cela, les dirigeants de la ville des Mille avancent des argumentaires techniques et politiques. La CUA a introduit ses explications en arguant le code général des impôts pour marquer la légalité de ses initiatives. Elle précise également les bases de calcul et de fixation des impôts qui sont définies en " fonction des existants et caractéristiques des bâtiments " et d'autres facteurs tels que " le coût éventuel du loyer de la propriété ". Pour ce qui est des cas actuels, la Commune urbaine d'Antananarivo note que la fixation des impôts fonciers sur les propriétés bâties a connu une mise à jour qui est établie en fonction de la conjoncture qui prévaut actuellement. " La base de calcul des impôts appliqués jusqu'en 2021 date d'il y a 25 ans passés, soit en 1997 lors du dernier recensement. Ce qui ne correspond plus au contexte actuel, mais également aux situations de beaucoup de propriétés. On devait procéder au changement et la Commune urbaine d'Antananarivo, via monsieur le maire, a pris cette responsabilité ", a-t-on avancé lors d'une conférence de presse tenue à l'Hôtel de ville Analakely, hier. Ainsi, selon la commune, " la hausse est normale " et " les mises à jour ont été effectuées par la commission municipale des impôts ".

