Madagascar: Philosophie - La société appelée à ne pas esquiver les dilemmes contemporains

L'ITG à Madagascar est un bon exemple de sujet qui, peu importe les avis donnés à son propos, aura une conséquence sur la société. Il est cependant nécessaire, selon monsieur Manda Herilaza Ravelojaona, d'en parler et d'en débattre, pas uniquement sur le plan scientifique mais il faudrait également discuter et approfondir le sujet sur le plan ethique et c'est justement le but de cette célébration.

L'Unesco et la Mention Philosophie de l'université d'Antananarivo ainsi que les autres universités participant à l'événement sont convaincues de l'importance et la nécessité de l'implication de la philosophie dans la résolution des dilemmes éthiques contemporains.

Il a été constaté en effet que les gens ne savent plus s'écouter ni se comprendre et que les débats sur n'importe quel sujet finissent souvent en catastrophe et en discorde de nos jours, baignant la société actuelle dans un climat d'intolérance et d'incompréhension. Cependant, se taire sur ces dilemmes contemporains pour éviter la discorde n'est surtout pas recommandée et ne procurera pas à la société la paix authentique recherchée. Il est nécessaire de débattre des dilemmes qui frappent la société pour des humains de demain meilleurs.

L'objectif de l'événement, selon monsieur Manda Herilaza Ravelojaona, secrétaire Général de la commission nationale malgache pour l'UNESCO, est justement de conscientiser tous les membres de la société sur la nécessité de l'écoute mutuelle, de l'art de débattre et d'échanger ses points de vue avec sagesse et compréhension mutuelle, en un mot, de remettre au goût du jour le dialogue pour une société gérée dans une paix durable.

L'ouverture officielle de l'événement a été faite hier à l'université d'Antananarivo à travers des partages de travaux de recherches faits par des enseignants et Doctorants en Philosophie et des débats tournant autour d'un thème d'actualité qui suscite diverses réactions dans la société, à savoir l'interruption Thérapeutique de Grossesse ou ITG.

