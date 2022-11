Madagascar: Art contemporain - Is'Art Galerie un renouveau qui ne dit pas son nom

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

C'est sûr qu'il ne fera pas plus que cela. Pour participer à ce lancement officiel, plusieurs artistes ont donc répondu présents. Sleeping pop, Andry Anjoanina, Eric Rakoto, Ponk, Taka Andrianavalona et bien d'autres. Presque toutes les approches sont représentées, allant du graffiti à la photographie, la sculpture... Il faut maintenant espérer que la stagnation de l'art contemporain tananarivien soit reléguée aux souvenirs d'ici quelques mois avec l'ouverture de l'Is'Art Galerie. Ces cinq dernières années, voire plus, ce secteur artistique est tombé dans une sorte d'inertie créative. Bien qu'après la pandémie, les pistes d'inspiration étaient légions.

Is'Art Galerie ouvrira ses portes jeudi 18 h 30 à Ampasanimalo, apparemment dans les enceintes de Teinturerie. Dans la même lignée de l'ancienne Is'Art Galerie du début des années 2010 ou non, les amateurs d'art visuel et plastique auront le cœur net à ce jour de l'inauguration.

