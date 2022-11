Madagascar: MAGE 4 / 30 ans - 2e grand concert d'anniversaire ce dimanche

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Tout a été prévu pour que le show soit encore plus exceptionnel que d'habitude, explique Gerd Michel Manambintsoa, un des organisateurs de l'événement, à commencer par la direction artistique qui prépare un show mythique plein de surprises. Une nouvelle dimension et une disposition particulière de la scène et un show laser et lumières plein d'innovations améliorera à coup sur le show, un spectacle à ne pas rater en somme.

Le spectacle de ce dimanche s'inscrit dans la poursuite de cette célébration des 30 ans du célèbre groupe de rock. Le groupe et son label promettent un show inédit de 3 heures environ durant lequel le public pourra retrouver tous les tubes qui ont fait leur renommée, mais également de toutes nouvelles compositions. Une chanson surprise en particulier fera partie du clou du spectacle mais on n'en saura plus que lors du jour J.

Ken le leader de Mage 4 à la voix sulfureuse et sa bande partiront à la rencontre de tous leurs fans au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina après-demain.

