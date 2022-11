Madagascar: Agence Xinhua - Visite du DG du Bureau régional Afrique chez Midi Madagasikara

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Lors du récent " Forum de Hong Ting " qui s'est tenu à Beijing au lendemain du 20ème Congrès national du Parti Communiste Chinois (PCC), le président de Xinhua , Fu Hua a déclaré que " l'Agence continuera à renforcer ses capacités de communication mondiale, à mieux transmettre les histoires de la Chine, du PCC et de la nouvelle ère, et à servir de pont entre la Chine et le reste du monde ". Le Rédacteur en chef de Xinhua , Lyu Yansong a présidé l'ouverture de ce symposium organisé conjointement par l'Institut de Recherche sur l'Histoire et la Littérature du Parti relevant du Comité Central et l'Agence de presse officielle de la République Populaire de Chine.

Ce fut l'occasion d'un " échange d'expériences et de réaffirmer la coopération mutuellement avantageuse entre Xinhua et le premier quotidien malgache ". Cette visite intervient 9 mois après l'arrivée de la nouvelle cheffe du Bureau de l'Agence Xinhua à Tana, Xin Ling. Cette dernière a d'ailleurs accompagné le premier responsable du Bureau régional Afrique, en même temps qu'une autre collaboratrice de ce dernier.

