Cote d'Ivoire: Reversement du Drd sur cacao- La Côte d'Ivoire et le Ghana maintiennent leur position

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Une note qui porte ainsi, un démenti à cette information indiquée plus haut et qui montre bien que la tension est loin de tomber entre les industriels chocolatiers et les deux premiers producteurs mondiaux de cacao :la Côte d'Ivoire et le Ghana. Aussi, la note ajoute que : « Le Conseil du Café-Cacao s'insurge et dénonce cette fausse information qu'il assimile à de la manipulation et tient à rappeler à tous les acteurs de la chaîne de valeur que, depuis le 1er août 2022, le différentiel d'origine actuellement en vigueur est égal à 0. Le Conseil du Café-Cacao confirme avoir récemment vendu des contrats d'exportation de cacao avec un différentiel d'origine égal à 0 et tient à rappeler qu'aucun contrat d'exportation de cacao ne sera vendu avec un différentiel d'origine négatif. » Le Conseil du Café-Cacao est résolument engagé avec le Ghana, au sein de l'Initiative cacao Côte d'Ivoire-Ghana (Iccig), à tout mettre en œuvre pour permettre aux producteurs de cacao des deux pays de percevoir un prix décent et rémunérateur et appelle l'industrie du cacao et du chocolat au respect de ses engagements en appliquant le Différentiel de revenu décent (Drd) et payant un différentiel d'origine positif dans l'achat des contrats d'exportation de cacao. Rappelons que depuis l'avènement du Drd, qui est de 200 dollars soient plus de 200 mille fcfa par tonne de cacao vendu et exportée, les industriels chocolatiers qui supportent le Drd, ont du mal à payer convenablement le Différentiel d'origine qui est une prime à la qualité versée au pays producteurs. Ce qui est en partie à l'origine de tensions entre les deux parties. Nous sommes à moins de trois jours de la fin de l'ultimatum que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont lancé aux industriels. Malgré tout, la menace n'impacte pas positivement les cours à la bourse du cacao pendant que dans les zones ivoiriennes de production, le kg de cacao est payé à 850Fcfa voire moins. Il nous revient que dans les ports ivoiriens des cargaisons de cacao sont refoulées pour « mauvaise qualité »

C'est en principe le 20 Novembre 2022 que prend fin l'ultimatum de la Côte d'Ivoire et du Ghana adressé aux industriels chocolatiers sur le reversement du Drd. Plus spécifiquement, cette injonction les invite au respect de leurs engagements en appliquant le Différentiel de revenu décent (Drd) et payant un différentiel d'origine positif dans l'achat des contrats d'exportation de cacao.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.