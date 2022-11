Afrique: Djerba-Francophonie - Signature d'un accord de coopération entre la Tunisie et le Canada

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le ministre a, en outre, déclaré que l'entretien avec son homologue canadienne a permis d'aborder les questions économiques et politiques d'intérêt commun, les réformes économiques qui accompagnent le processus du 25 juillet et les prochaines élections législatives qui auront lieu le 17 décembre prochain.

Abordant le Sommet de la Francophonie, la cheffe de la diplomatie canadienne a exprimé ses souhaits de réussite à cette édition qui, a-t-elle dit, " sera un succès et fera la fierté des francophones et francophiles ".

Cet accord vise à soutenir la Tunisie dans sa recherche d'opportunités économiques et d'appuyer ses efforts pour contenir les retombées de la pandémie et son impact sur le secteur touristique, en plus de la guerre en Ukraine et ses répercussions sur les prix des produits de base, dont les carburants et les produits alimentaires, a déclaré aux médias, la ministre canadienne des Affaires étrangères qui a affirmé la disposition de son pays d'apporter un soutien économique et financier à la Tunisie, à l'issue d'un entretien avec Jerandi.

Djerba — Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, et son homologue canadienne, Mélanie Joly, ont signé, vendredi, en marge du Sommet de la Francophonie, à Djerba, un accord de coopération qui a pour objectif d'aider la Tunisie à relever les défis économiques et sociaux engendrés par la pandémie du Covid-19 et la guerre en Ukraine.

