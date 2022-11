Algérie: Le programme complémentaire de développement permet de désenclaver la wilaya de Tissemsilt

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Par ailleurs, le ministre a supervisé une opération de distribution des décisions d'attribution de logements publics locatifs et des aides à la construction rurale, ainsi que des lotissements sociaux pour l'auto-construction au profit d'un certain nombre de bénéficiaires de la wilaya.

Au cours de cette rencontre, les interventions des représentants de la société civile ont porté sur un certain nombre de préoccupations liées au développement local, notamment le désenclavement par la réalisation de la double voie Tissemsilt-Khemis Miliana (Aïn Defla), le logement, la résorption du chômage par la création d'unités de production, la réhabilitation des établissements de santé et les travaux visant à éliminer l'habitat précaire, en particulier au chef-lieu de la wilaya, ainsi que la réalisation de structures sportives et pour les jeunes.

Le ministre a précisé que ce programme complémentaire visera principalement à "supprimer les écarts de développement enregistrés entre la wilaya de Tissemsilt et les autres collectivités du pays, en plus de son importance pour rassurer le citoyen".

M.Merad a précisé que son ministère a travaillé avec tous les cadres et élus de la wilaya, en examinant les grandes lignes de ce programme complémentaire de développement qui sera étudié par le reste des départements ministériels. Il a également indiqué que ce programme dépendra de la réalisation "du plus grand nombre possible" d'opérations de développement.

Dans son allocution, lors d'une rencontre avec des élus, des cadres de la wilaya et des représentants de la société civile, consacrée à l'écoute des préoccupations visant à enrichir le programme complémentaire de développement de la wilaya, le ministre a relevé que "ce programme permettra le désenclavement des localités et des villages de la wilaya, en allouant des fonds qui seront orientés vers l'achèvement des routes, en priorité la réalisation de la double voie Tissemsilt-Youssoufia (aux frontières de la wilaya d'Aïn Defla)".

