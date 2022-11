Algérie: Récital andalou à Alger de l'artiste Zahia Benzengli

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Enseignante d'anglais, Zahia Benzengli monte sur scène pour la première fois en 2016 pour présenter et promouvoir "Florilège andalou", son premier album composé d'une nouba, un mélange de sonorités aaroubi et de hawzi et une touche moderne rythmée avec des instruments et arrangements recherchés.

Avec la contribution du musicien Abdelhadi Boukoura, l'album revisite de nouveaux textes et mélodies, remettant ainsi au goût du jour d'anciens textes et habillés au mode "valse", au grand bonheur des amateurs du hawzi.

Sur des rythmes variés Zahia Benzengli a revisité d'anciens textes et compositions comme "Khial mouni", " ya krim" et "ya zinet smayem", pièce hawzi, habillée dans un mode sika.

Habillée pour l'occasion d'un costume traditionnel d'usage, Zahia Benzengli, a alterné entre la pure tradition algéroise "nouba mezj", du hawzi et les valses, dans un voyage touchant à tous les goûts et variantes de ce genre musical.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.