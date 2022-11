Afrique du Nord: L'Égypte continue de lutter contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Lors de sa rencontre ce soir, jeudi, à Charm el-Cheikh, avec la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis et la délégation qui l'accompagne, en marge de la COP27, le président Al-Sissi a affirmé la stratégie des relations égypto-américaines et le souci de l'Égypte de les développer dans divers domaines.

L'Égypte continue de lutter contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste qui incite à la violence, au sabotage, et à la destruction d'États, a confirmé le président Abdel Fattah Al-Sissi à la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi.

