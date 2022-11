Algérie: Le concert de musique "De Villa-Lobos à Jobim" présenté à Alger

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le public qui a savouré tous les moments du concert a longtemps applaudi Salim Dada et Hind Boukella ainsi que les musiciens, professionnels et les virtuoses des deux Ensembles.

Le pianiste Fayçal Maâlem et le nayati Farid Mokaddem, époustouflants de technique, ont séduit l'assistance avec un savoir faire et des improvisations qui ont exploré tous les "blancs" et les contre temps de chaque mesure, intelligemment exploitée, dans un exercice aux exigences aigües.

Les textes de chansons, sont de belles poésies écrites dans un lyrisme hautement esthétique où à chaque mot s'ouvre un chemin de lumière qui mène vers les profondeurs abyssales de l'être, et où la musique vient caresser le sens et l'émotion avec des sonorités toutes aussi mélancoliques et tourmentées.

La troisième partie, consacrée à Antonio Carlos Jobim (1927-1994) a été rendue avec les deux orchestres fusionnés, sous la direction de Salim Dada et avec Hind Boukella en cantatrice pour entonner les pièces les plus célèbres de ce grand auteur, compositeur et interprète.

L'interprète a enchanté le public avec entre autres pièces, "Chega de Saudade", "Samba de Uma Nota So", "Agua de Beber", et "Madalena de Jucu", dont il reprenait les refrains, dans des atmosphères de grands soirs.

Dans une parfaite complicité avec ses musiciens, Hind Boukella expliquait les contenus des pièces et interagissait beaucoup avec l'assistance, avant de reprendre un tour de chant avec une voix présente et étoffée, à la tessiture large.

Soutenue par Farid Mokaddem au ney, Koussaïla Adjrad au saxophone, Fayçal Maâlem au piano, Youcef Bouzidi à la guitare basse, Rafik Kettani aux percussions et Nazim Ziad à la batterie, la chanteuse à la voix suave a rendu sept pièces, écrites et composées par les plus grands artistes, grâce à qui ce nouveau genre est devenu international.

Après un passage en duo très apprécié de Salim Dada et le grand flûtiste de musique classique, Djamel Ghazi, les 23 musiciens de l'Orchestre ont interprété Heitor Villa-Lobos (1887-1959), un grand compositeur brésilien qui a écrit plus de 1300 pièces, basant d'abord son travail sur l'adaptation du folklore de son pays, pour arriver à le moderniser avec notamment la Bossa Nova, une cadence désormais ouverte sur l'improvisation, ainsi que les sonorités et les dissonances du Jazz.

Restituant, la genèse artistique qui a amené à l'avènement de la "Bossa Nova" (nouvelle vague), issue d'un mélange judicieux entre la Samba et le Jazz, ce nouveau genre de musique a d'abord connu l'époque où "il se jouait par les orchestres symphoniques", avant de devenir après les années 1950, une des cadences "les plus en vogue dans le monde du jazz" et finir par "accéder à la postérité".

