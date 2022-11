Tunisie: Démantèlement d'un réseau international de blanchiment d'argent lié à la traite des êtres humains - Une question de sécurité nationale

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il s'agit en quelque sorte d'une bombe à retardement et d'une réelle menace pour le pays dans les années à venir. La lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme passe inéluctablement par le renforcement de la sécurité au niveau de nos frontières et le contrôle de la migration irrégulière.

En effet, d'après le rapport de l'indice mondial du terrorisme publié en mars 2022, trois des quatre pays ayant la plus forte augmentation du nombre de décès causés par le terrorisme se trouvent dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Il s'agit du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de la République démocratique du Congo.

Dans une seconde étape, la même personne arrêtée dans cette affaire organisait, avec l'aide d'autres passeurs, des opérations de migration irrégulière à partir de Sfax et Mahdia vers des pays européens moyennant des sommes d'argent reçues via des mandats postaux ordinaires ou des virements internationaux. La progression de l'enquête et l'analyse des actions financières opérées au niveau de deux agences à Nabeul relevant de la Poste Tunisienne ont permis de suivre la trace des opérations de virement au profit d'un Tunisien (du 29 août 2022 au 10 novembre 2022) dont la somme totale a été estimée à 1.582MD, selon le ministère de l'Intérieur.

Cette plainte porte sur des suspicions émises par la Poste tunisienne, selon lesquelles un Subsaharien aurait bénéficié de mandats minute dont la valeur a été estimée à plus de 450 mille dinars durant la période allant de 2020 jusqu'à 2022, d'après la même source. Il semble que la stratégie de protection de notre système financier a fonctionné aussi bien au niveau de la Poste tunisienne que la Ctaf, conformément aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme recommandées par le Groupe d'action financière (Gafi) .

Selon le ministère de l'Intérieur, huit individus ont été arrêtés, dont un cadre à la Poste tunisienne affecté dans une délégation rattachée au gouvernorat de Nabeul ainsi qu'un autre agent de la Poste tunisienne dans une délégation avoisinante et un Subsaharien. Six voitures d'une valeur totale de 400 mille dinars ont été saisies dans le cadre de la même affaire, ainsi qu'une quantité de cigarettes de contrebande.

" L'enlisement de la situation en Libye et la guerre en Ukraine ont favorisé l'expansion des filiales de l'État islamique en Afrique subsaharienne et ont conduit, par conséquent, à une montée du terrorisme dans de nombreux pays de la région ", rapporte le Global Terrorism Index, d'où ce flux migratoire inquiétant vers notre pays, lourd de conséquences pour la sécurité nationale.

Le démantèlement d'un réseau international de blanchiment d'argent lié à la traite des êtres humains et la contrebande annoncé par le ministère de l'Intérieur vient marquer un grave tournant dans notre pays qui a été considéré pendant plusieurs décennies comme étant un pays d'immigration. Depuis 2011, et notamment après la chute de certains régimes arabes et la guerre en Syrie, la situation a surtout empiré en Libye, acculant ainsi des milliers de jeunes subsahariens en quête de travail et d'asile à se réfugier en Tunisie ou à transiter par notre pays pour se rendre en Europe. Une situation qui a profité à plusieurs réseaux de passeurs qui se frottent déjà les mains.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.