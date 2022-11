Tunisie: Tunis et Québec signent un protocole de coopération 2023-2026

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La Ville de Québec et la Ville de Tunis s'accordent pour inscrire le présent protocole dans une perspective globale visant à faciliter les échanges entre les services municipaux concernés, à favoriser les rencontres et à valoriser la circulation de l'information entre acteurs québécois et tunisiens, lit-on dans un communiqué publié sur le site de l'AIMF.

En vertu de cet accord, Québec et Tunis s'engagent notamment à renforcer leur coopération dans les domaines en lien avec le développement économique et le numérique, le développement durable et la lutte contre les changements climatiques ainsi que le rayonnement culturel et la préservation des espaces patrimoniaux.

C'est le Maire de Québec, Bruno Marchand, en déplacement à Tunis à l'occasion de la 97e réunion du Bureau de l'Association internationale des Maires francophones (AIMF), et la Maire de Tunis et vice-présidente de l'AIMF, Souad Abderrrahim, qui ont paraphé ce protocole de coopération.

