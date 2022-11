Tunisie: Bientôt "Tunisia expo in UAE" - Par ici le chemin !

Il s'agit d'une exposition tournante dédiée à la Tunisie et qui débarque, chaque année, dans un coin du monde. D'ailleurs, elle s'intitule " Expositions de la Tunisie dans le monde ".

On s'attelle à parfaire les dernières retouches à la foire de Tunisie aux Emirats arabes unis " Tunisia Expo in UAE ", qui se tiendra du 9 au 12 décembre prochain, au Centre d'exposition à Sharjah, manifestation qui traduit, au sens vrai du terme, le concept partenariat public-privé (PPP) et son apport dans la promotion de nos exportations. En fait, l'initiative est purement tunisienne, émanant d'un Tunisien établi aux EAU qu'est M. Anis Sarhani, chargé des relations publiques au sein d'une société spécialisée dans l'organisation des foires.

Exposition tournante !

Il s'agit, selon lui, d'une exposition tournante dédiée à la Tunisie et qui débarque, chaque année, dans un coin du monde. D'ailleurs, elle s'intitule " Expositions de la Tunisie dans le monde ", soit un rendez-vous annuel censé mettre la lumière sur notre potentiel industriel et artisanal et permettre de dénicher les offres et les opportunités d'investissement à l'étranger. " Tunisia expo in UAE " serait, alors, la 1ère édition d'une série d'exhibitions au large éventail des produits tunisiens. Et ça serait, bien évidemment, le coup d'envoi d'un périple promotionnel, portant haut l'étendard national vers d'autres destinations internationales. Le premier voyage, comme ce fut déjà annoncé, aura lieu à Sharjah, où sont attendus environ 400 exposants tunisiens dans divers secteurs d'activités, de façon à prioriser la qualité du produit, mais aussi l'équilibre de l'offre et de la demande. En effet, artisanat, industrie, bâtiment, technologies, services et autres sont de nature à mieux représenter la richesse et la diversité d'un tissu économique si compétitif, avec des moyens encore limités. Certes, de telles opportunités lui permettraient de se faire connaître davantage et d'établir de nouveaux contacts d'affaires.

Pour réussir cette première étape, on doit miser sur les 3 P et viser plus loin : " Faire rayonner le label Tunisie, en promouvant nos produits dans leurs différentes spécialités ", espère M. Sarhani. D'autant plus, ajoute-t-il, que les rendez-vous B to B et les conventions multipartites qui en découlent contribuent à conclure de nouveaux marchés, où l'on peut exporter. Ceci étant, un travail collégial de coordination semble être en cours, mettant en réseau institutions publiques, organisations nationales (Utica), fédérations sectorielles et associations concernées, dans l'objectif de mieux se préparer à cette Exposition-Tunisie et la hisser à l'image du pays. Il est aussi question de conformer la qualité de nos produits aux meilleurs standards mondiaux. Voilà en quoi consiste l'idée de procéder à pareille tournée promotionnelle à une large échelle, explique-t-il. L'initiative ne serait, a priori, que salutaire.

Qualité et compétitivité, deux défis

Pourquoi s'engage-t-on ainsi dans un tel élan expo ? Et si l'on commençait par relever, du moins, deux défis : la qualité et la compétitivité ? Ainsi, son initiateur énumère tant d'objectifs et d'ambitions. Il s'agit, entre autres, de renouer avec l'extérieur, de conclure de nouveaux marchés aussi prometteurs que porteurs, création de filiales d'entreprises aux EAU, ouverture d'une ligne maritime directe entre les deux pays, promotion du secteur du tourisme et de l'artisanat, ainsi que le renforcement de la coopération entre les industriels et les patronats des hommes d'affaires relevant des deux pays. Cela dit, booster l'économie nationale et rétablir son crédo de confiance.

Somme toute, " Tunisia expo in UAE " serait-elle un déterminant des pas suivants ? Soit un portail qui nous mène vers d'autres destinations internationales. De toute façon, les organisateurs veillent sur le bon déroulement des préparatifs pour réussir cette première édition. Ils sont en train de mettre tout en place, sans pour autant perdre de vue l'engagement de nos exposants à être au rendez-vous.