Tunisie: A fin août 2022 - L'endettement public de la Tunisie estimé à 109,620 milliards de dinars

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le volume des dettes extérieures de la Tunisie en euro est estimé à 58,6%, contre 25% en dollar et 9% en yen alors que la part des autres devises est évaluée à 7,4%. Le service de l'endettement a augmenté à fin du mois d'août à 10,250 milliards de dinars, enregistrant ainsi une légère évolution de 0,4%, alors que le remboursement du principal de la dette s'élève à 7,206 milliards de dinars et l'intérêt à 3,044 milliards de dinars.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.