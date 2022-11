Tunisie: Embarcation disparue à Zarzis - Une marche pacifique vers Djerba

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La circulation est toujours paralysée dans les deux sens au port commercial de Zarzis et les familles des disparus y sont rassemblées dans des tentes attendant l'arrivée promise du ministre de l'Intérieur. Finalement, hier matin, c'est le porte-parole du ministère de l'Intérieur qui est venu présenter ses condoléances aux parents des victimes et leur annoncer que le ministre ne pourra les rencontrer qu'après le Sommet de la francophonie qui se tiendra samedi et dimanche à Djerba. Une information très mal accueillie par les présents qui ont quitté la salle.

