Afrique: Qatar 2022 - Le Maroc confiant, la Belgique pour redorer son blason

Les "Reds" ont signé un bilan remarquable avec au compteur 8 victoires, 4 nuls et 2 défaites seulement, et ce grâce à l'attaquant de Lille, Jonathan David et au latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies.

L'équipe du plat pays peut néanmoins compter sur ses piliers, à l'instar du gardien de but Thibaut Courtois, du milieu de terrain Kevin De Bruyne, ainsi que de Romelu Lukaku et Eden Hazard.

Les Diables Rouges, logés avec le Maroc dans le groupe F qui compte également la Croatie et le Canada, tenteront, eux, de revenir en force après des prestations décevantes et une relégation au 2e rang du classement FIFA derrière le Brésil.

Fraîchement nommé sur le banc des Lions de l'Atlas à moins de 100 jours du Mondial, Regragui a marqué de son empreinte le jeu de la sélection nationale, notamment lors des matchs amicaux de préparation au Mondial contre le Chili (2-0) et le Paraguay (0-0), où les éléments nationaux ont affiché une discipline tactique et un jeu dynamique.

