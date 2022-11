Ile Maurice: Trafic de drogue présumé | Me Teeluckdharry - "Ryan Laurette n'a pas les fonds pour l'importation dont on veut le taxer"

Troisième jour d'interrogatoire de Ryan Laurette, hier à la Major Crime Investigation Team (MCIT) Sud sur la perquisition chez son père à Petit Verger, St-Pierre. L'enquête sur le jeune homme de 23 ans est presque bouclée et avance très vite. Ses hommes de loi, dont Meˢ Sanjeev Teeluckdharry, Akil Bissessur et José Moirt, en sont satisfaits. Leur client va très bien et il est confiant, a déclaré Me Moirt à sa sortie des Casernes centrales. "C'est un message pour ses amis et sa famille. Monsieur Ryan Laurette est en bonne santé et a un moral d'acier. Il collabore pleinement avec la police et il est satisfait jusqu'à présent de ce qui se passe. Nous mettons les bouchés doubles afin que lundi nous puissions présenter la motion pour sa remise en liberté dans les meilleures conditions."

Ryan Laurette a nié toute implication dans la drogue saisie et expliqué aux enquêteurs qu'il n'a à aucun moment vu de la drogue chez lui et qu'elle ne lui appartient pas. Me Teeluckdharry a expliqué qu'une reconstitution de la perquisition devrait avoir lieu et qu'il n'y a jusqu'à présent rien qui incrimine leur client. "Ryan pena nanye a fer ar sa ladrog-la, Bruneau osi parey, se enn zafer monte de tout pies, li regretab ki ene zafer koumsa pe pase dan enn demokrasi. Pou import sa kantite ladrog la bizin ena fon. Ni Ryan, ni Bruneau pena sa kantite fon la", soutient l'avocat. Il a aussi lancé une mise en garde à certains policiers. "Mo dir sertin polisie kontan zot iniform me pa kontan gouvernman plis ki zot iniform."

Le rapport du FSL sur les analyses de la drogue n'a pas encore été reçu. Bruneau Laurette et son fils sont détenus depuis le 5 novembre après une descente de la Special Striking Team dans la maison de l'activiste politicien où 46 kg de haschich d'une valeur marchande de Rs 231 millions, deux armes à feu et une somme de Rs 80 000 auraient été saisis.