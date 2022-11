Ethiopie: L'aide humanitaire n'entre que dans les parties du Tigré tenues par le gouvernement

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les camions du Programme alimentaire mondial ont également recommencé à retourner dans le Tigré : mercredi, du côté de Mai Tsebri (Nord-Ouest), et jeudi à Alamata (Sud), avec 300 tonnes de blé, de haricots et d'huile végétale, détaille le l'organe onusien.

En Éthiopie, l'aide médicale et alimentaire a commencé à arriver dans certaines régions du Tigré ces derniers jours. Le Comité international de la Croix-Rouge et le Programme alimentaire mondial ont fait parvenir plusieurs dizaines de tonnes de matériel d'urgence par camions et organiseront d'autres livraisons dans les jours à venir, alors que la province était coupée du monde depuis le mois d'août. Mais cela reste encore insuffisant pour faire face à la situation.

