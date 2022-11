Tunisie: Djerba-Francophonie - Démarrage des travaux de la Conférence ministérielle

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les procédures d'adhésion à l'OIF des Etats et des institutions internationales, le budget de l'organisation pour l'exercice 2023, et les rapports des quatre sessions précédentes seront également discutés au cours de la session de Djerba, a-t-il ajouté.

Djerba — Les travaux de la 43e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) ont démarré, vendredi, à Djerba, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, et de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo.

