Afrique: Pogba, Salah, Haaland... Les absents de marque

Firmino de son côté paye une influence légèrement en baisse avec Liverpool et, surtout, l'incroyable richesse offensive du Brésil. Haaland n'est quant à lui pas parvenu à qualifier la Norvège, qui n'a plus participé à la Coupe du monde depuis 1998.

Deux des milieux de terrain les plus doués du monde manquent à l'appel. Souvent brillant avec Liverpool, Thiago Alcantara n'a pas convaincu Luis Enrique de lui faire une place au sein d'un secteur traditionnellement très dense en sélection espagnole. Quant à Pogba, ce sont des blessures au genou droit puis à une cuisse qui vont le priver du tournoi. Et sans lui ni Kanté, le milieu de terrain des champions du monde en titre est à reconstruire.

"Ne pas avoir +NG+, c'est une force en moins, de par son énergie, son expérience. Humainement, c'est un petit bonhomme tellement attachant, qui a toujours le sourire. Il va nous manquer", a résumé Deschamps. Champion du monde en 2018, Kanté vit une saison galère avec Chelsea. Il n'a joué que les deux premiers matches de la saison à cause d'une blessure aux ischio-jambiers et ne reviendra qu'en 2023.

Deux champions du monde dans la charnière des absents. L'Espagne a appris à faire sans Ramos, qui n'a plus porté le maillot de son pays depuis mars 2021. Kimpembe, en revanche, a espéré jusqu'au bout défendre le titre conquis par les Bleus en 2018. Il figurait même dans la liste initiale de Didier Deschamps. Mais, insuffisamment rétabli d'une blessure à un tendon d'Achille, il a dû rendre les armes et laisser sa place à Alex Disasi.

Messi, Ronaldo, Mbappé, Benzema: le Mondial commence dimanche au Qatar et les stars sont là. Toutes ? Non, car entre blessures, choix des sélectionneurs et éliminations prématurées, quelques grands noms vont manquer à l'appel.

