Maroc: Le Onze national se veut motivé et déterminé

Cela reste l'objectif tant escompté, certes, difficile, mais réalisable. L'important pour l'EN est de rendre une bonne copie, faisant honneur à son standing et à l'image du football national. L'équipe qui avait survolé les débats lors des éliminatoires, face à des adversaires à la portée, est outillée pour faire bonne figure au vu du contingent dépêché, comptant des internationaux pétris de qualités, décidés plus que jamais à réussir leur Coupe du monde. Pour ce faire, ils sont déjà sur place en vue de s'acclimater avec les conditions du séjour et de peaufiner les ultimes réglages avant le jour J.

Parmi les sélections engagées, l'on suivra avec grand intérêt le Onze national qui disputera au Qatar sa sixième Coupe du monde après les éditions mexicaine (1970 et 1986), américaine (1994), française (1998) et russe (2018).

De ces sélections, il y aura les gros calibres postulant au titre, au moment où d'autres tâcheront de jouer à fond leur chance dans l'espoir d'aller le plus loin possible dans cette compétition, la première du genre dans un pays arabe, ayant coûté au Qatar la bagatelle somme de 220 milliards d'euros.

