Togo: Garder les talents

L'objectif de cette manifestation est d'informer les étudiants et enseignants des universités togolaises sur les opportunités de mobilité et des opportunités de financement dans la recherche.

La Délégation de l'Union européenne au Togo, en partenariat avec les Universités de Lomé et Kara, le CEPES (Conseil des Etablissements Privés d'Enseignement Supérieur du Togo), les ambassades d'Allemagne et de France au Togo et l'Ambassade d'Espagne au Ghana, organise la quatrième Semaine des études en Europe du 17 au 18 novembre à l'Université de Lomé et du 21 au 23 novembre à l'Université de Kara.

