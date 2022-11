Ile Maurice: Enquête Kistnen | Le PM - "Azor Adélaïde, missié Indur, zafer Bassin-Blanc inn koné kinn arivé?"

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'enquête sur l'assassinat de l'agent du MSM Soopramanien Kistnen, la date des municipales et la diffusion des matchs de la Coupe du Monde par la MBC. Ce sont les sujets au cœur des questions de la presse auxquelles le Premier ministre Pravind Jugnauth a répondu à l'issue d'une fonction au sub-office de la CWA à Rose-Hill ce jeudi 17 novembre. Par ailleurs, le PM a maintenu, fermement, ses allégations sur les liens entre la mafia de la drogue et le Parti travailliste.

