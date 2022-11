Ile Maurice: Affaire Kistnen l Simla Kistnen - "J'attends toujours que la vérité triomphe..."

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le Parti travailliste (PTr) a donné rendez-vous non seulement à ses partisans, mais aussi à tous les habitants de la circonscription de Moka-Quartier-Militaire (n°8) et ceux des circonscriptions voisines pour un rassemblement cet après-midi au Mohit Hall à Saint-Pierre. Le but de ce rassemblement est de mettre la pression sur les autorités pour que la lumière soit faite sur la mort troublante de l'agent du Mouvement socialiste militant (MSM) Soopramanien Kistnen, et de dénoncer la manière de faire du gouvernement de Pravind Jugnauth.

