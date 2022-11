Togo: L'inflation devrait reculer à partir de mi-2023

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

The Economist Intelligence se veut au final optimiste, l'Afrique résistera à la tempête et continuera de se développer en 2023.

Les économies africaines seront confrontées à des périodes de turbulences en 2023 alors qu'une série de chocs compromettent les perspectives de croissance de la région et menacent la stabilité, indique un rapport de The Economist Intelligence Unit intitulé : Résilience face aux chocs.

