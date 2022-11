Sénégal: " Libérez Pape Alé Niang ! "

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'affaire Sonko est source de tensions depuis des mois au Sénégal. M. Sonko a été inculpé pour viols et menaces de mort et placé sous contrôle judiciaire en mars 2021, sur plainte d'une employée d'un salon de beauté où il allait se faire masser. Il dénonce un complot du pouvoir pour torpiller sa candidature à la présidentielle de 2024.

Patron du site Dakar Matin, Pape Alé Niang a été arrêté le 6 novembre avant d'être inculpé mercredi pour "divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente de nature à nuire à la Défense nationale", "recel de documents administratifs et militaires" et "diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques", et incarcéré.

Ce vendredi, les acteurs des médias et les organisations de la société civile, organisent une marche pacifique à Dakar, pour dire non à l'arbitraire et aux tentatives de musellement de la presse.

"Les chefs d'Etat africains doivent apprendre à adopter dans leur gestion, dans leur mandat, une gouvernance qui permet à ce que l'opinion ne puisse pas avoir de doute sur ce qui se fait de bon dans la mission qu'elle lui aurait confiée. Si c'est le cas contraire maintenant, il faudra admettre que oui, les hommes et les femmes dans la presse peuvent avoir le droit d'analyser l'action de gouvernance, et de divulguer des informations qui ne sont pas encore mises à la portée des populations".

