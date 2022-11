Afrique Centrale: Le calvaire des travailleuses du sexe au Cameroun

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Face aux drames que vivent ces femmes et aux violences qu'elles endurent, des actions de sensibilisation ont été initiées par l'association Horizons femmes pour garantir de meilleures conditions de vie et de travail.

"Les leaders communautaires que nous sommes avons notre part de responsabilité. Ces filles-là viennent dans nos quartiers et nous les menaçons verbalement, nous les violons, nous les mettons parfois même enceintes et refusons de reconnaître les enfants quand ils naissent. S'agissant des forces de maintien de l'ordre, c'est une hécatombe", a révélé Ambroise Atangana.

Ces violences sont très peu dénoncées à cause de la pénalisation de la prostitution . La loi camerounaise prévoit en effet une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 20.000 à 500.000 francs CFA pour le délit de racolage.

