Afrique: Mondial 2022 - Que la fête commence !

Pour cette entame de compétition, on pourra d'ores et déjà mettre une pièce sur le Brésil qui arrive dans un rôle de favori. Il y a aussi la France, vainqueure de la derrière édition, même si elle est beaucoup diminuée par les multiples forfaits. L'on n'oublie pas aussi la Mannshaft, l'Allemagne qui reste un gros client pour le sacre final.

Malgré tout, la compétition aura bel et bien lieu et les stars ont déjà atterri à Doha et environs. Et désormais, tout le monde est focus sur le ballon. Et là-dessus, honneur est accordé au pays organisateur d'ouvrir le bal. Il sera opposé à l'Equateur. Ce sera l'occasion de voir ce que valent les pétrodollars-men sur le terrain. C'est vrai qu'en termes de foot, le pays semble monter en puissance ces dernières années, avec le premier sacre de l'histoire en Coupe d'Asie des nations en 2019. Il avait d'ailleurs mis en œuvre une politique de naturalisation des joueurs étrangers comme l'Algérien Boualem Khoukhi et le Franco-Algérien Karim Boudiaf, spécialement recrutés très jeunes et internationaux qataris depuis 9 ans. En face d'eux, il y aura une formation équatorienne coachée par Gustavo Alfaro, qui, elle aussi n'a pas particulièrement impressionné lors de la dernière Copa America en terminant 4e de leur groupe derrière le Brésil, le Pérou et la Colombie sans remporter le moindre match.

