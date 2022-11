Afrique de l'Ouest: Lutte contre l'insécurité au Burkina - Les propositions de l'Association Destin en Main

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Pour rappel, l'Association Destin en Main (ADM) est une association apolitique et à but non lucratif qui a pour objectif principal, la promotion de la cohésion sociale et le développement durable du Burkina Faso.

Enfin, l'ADM encourage les autorités à mettre en place un système accessible et prompt à réparer les torts causés aux plus faibles pour éviter les frustrations qui limitent le sentiment d'appartenance nationale des populations. Aussi, il est nécessaire de dynamiser les mécanismes alternatifs de résolution des conflits qui assurent une prévention efficace et une gestion structurelle des tensions communautaires.

En outre, l'ADM suggère au capitaine TRAORE et à son équipe de renforcer la résilience des populations des zones rouges. Certes, le Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS) a été mis en place et étendu aux régions de l'Est, du Nord et du Centre-Nord, pour offrir des perspectives économiques aux populations et éviter qu'elles ne rejoignent les groupes armés. Il faut chercher à multiplier ce type de programmes, car il peut permettre d'apporter des réponses idoines aux problèmes de développement que subissent les zones en proie à l'extrémisme violent.

En effet, plusieurs autorités se sont succédé à la tête de l'Etat, plusieurs stratégies ont été mises en place, et malgré les appels des autorités, ne voyant pas de solution pour améliorer leur situation, nos frères qui ont pris les armes contre la Nation refusent de les déposer. Le président du Faso l'a relevé dans son échange avec les partis politiques. Ce qui arrive au Burkina Faso aujourd'hui est le fruit de la mauvaise gouvernance ayant occasionné le délaissement de certains peuples qui, aujourd'hui se sont retournés contre leur propre pays. La solution à ce fléau ne saurait être militaire, elle est politique, voire nécessite d'inclure le dialogue et la négociation avec les groupes armés. Le rôle de l'ADM n'est pas d'envenimer la situation déjà délétère mais plutôt de concilier les différents acteurs. C'est pourquoi elle estime qu'il est temps que nos autorités changent leur fusil d'épaule et orientent leurs nouvelles approches vers le dialogue avec nos frères qui ont pris des armes pour manifester leur mécontentement à travers des attaques spontanées et préméditées.

En huit mois de gouvernance, le MPSR avec à sa tête le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo DAMIBA n'a pas fait mieux que son prédécesseur, car le pays continuait d'enregistrer des morts causées par de nombreuses attaques quasi quotidiennes. Cette insuffisance de résultats a conduit à la rectification le 30 septembre 2022 avec l'arrivée du capitaine Ibrahim TRAORE soutenu par la population. Entre attaques offensives, visite de troupes sur le terrain, et diverses rencontres, le capitaine TRAORE tente tant bien que mal de trouver des pistes de solutions pour la reconquête du territoire. C'est dans ce sens qu'il s'est entretenu le 11 novembre dernier avec les partis politiques et les organisations de la société civile (OSC) sur leur rôle combien important dans cette lutte qui nous est imposée.

Depuis 2015, le Burkina Faso, notre pays connait une dégradation continue du contexte sécuritaire et fait face à une recrudescence des attaques des groupes armés. Ce phénomène s'est amplifié depuis le début de l'année 2019 affectant une grande partie du territoire. Et c'est dans ce contexte que l'armée s'empara du pouvoir le 24 janvier 2022 pour, dit-elle, lutter efficacement contre les attaques armées face auxquelles le pouvoir du président Roch Marc Christian KABORE a failli.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.