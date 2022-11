Burkina Faso: Enrôlement VDP - Revue d'effectifs à Ouaga, Koudougou, Kaya, Banfora et Nouna

Lancée le 24 octobre dernier, et initialement prévue pour prendre fin le 4 novembre, l'opération d'enrôlement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie (VDP), prolongée de 2 semaines par la suite, expire ce vendredi 18 novembre 2022. Revue d'effectifs de nos correspondants à Ouagadougou, Koudougou, Kaya, Banfora et Nouna.

A 24 heures de la clôture, le gouvernorat du Centre a refusé du monde

Nous sommes le jeudi 17 novembre 2022 ; soit à Jour J-1 de la clôture des dépôts des dossiers pour le recrutement dans le cadre de la mobilisation populaire pour la défense du territoire national de 15 000 VDP au niveau national et 35 000 au niveau communal. A 24 heures de la clôture de l'opération, l'affluence était au rendez-vous au gouvernorat du Centre.

Le Burkina est confronté à l'insécurité depuis des années maintenant. Pour sortir de cette crise certains proposent de faire appel à Wagner, d'autres par contre estiment qu'il faut simplement miser dans le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie. Cette seconde option longtemps demandée par les populations burkinabè est devenue une réalité quelques semaines après le coup d'Etat perpétré par le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes. Ainsi, la Brigade de veille et de défense patriotique(BVDP), annonçait le recrutement dans le cadre de la mobilisation populaire pour la défense du territoire national de 15 000 VDP au niveau national et 35 000 au niveau communal. Et par le même canal, le commandant de cette brigade, le lieutenant-colonel Thomas Savadogo a informé l'opinion nationale et internationale qu'à la demande des populations des campagnes et de la diaspora, le délais pour les dépôts desdits dossiers a été rallongé jusqu'au 18 novembre au lieu du 4 novembre comme prévu.

A 24h de la clôture, la cour du gouvernorat du Centre grouille de monde à mesure que les heures s'égrènent. Difficile de se frayer un chemin. Dossiers en main, hommes, femmes et jeunes avancent en rang serré pour, diront-ils, accomplir leur devoir patriotique. L'équipe chargée de réceptionner les dossiers est débordée car il faut satisfaire tous les candidats, nous a confié, dame Yaméogo responsable des ressources humaines au gouvernorat. Marquer une pause serait un luxe qu'elle ne peut s'offrir. Et si les jours précédents, les candidatures enregistrées vont de l'ordre de 300 à 400 par jour en moyenne, celles d'aujourd'hui pourraient atteindre 1000 voire plus d'autant plus que selon elle, les consignes reçues sont claires : " il ne faut pas exclure qui que ce soit ", a-t-elle répété. C'est pourquoi même ceux qui ne détiennent pas de documents officiels sont enrôlés.

Bébé au dos, Awa Sawadogo, mère de 8 enfants venait de se faire enrôler. Après plus de deux heures d'attente, c'est un soulagement pour elle de détenir son récépissé, soit le 4661e délivré à ce niveau depuis le démarrage des dépôts. Pour elle, son inscription fait suite au franc-parler du chef de l'Etat lors de sa rencontre avec les acteurs politiques et ceux des OSC. Tout comme elle, ils étaient nombreux à justifier leur enrôlement suite au message du président de la Transition mais aussi à sa décision de ne percevoir que son salaire de capitaine. L'un dans l'autre, l'appel à la mobilisation populaire à la lumière des inscrits semble porter ses fruits. Il faut noter qu'en dehors du citoyen lambda, des personnalités politiques ont donné l'exemple en s'inscrivant. C'est le cas de Me Bénéwendé Sankara et de l'ancien député de l'ALT, Ali Badra Ouédraogo. Les inscriptions se poursuivent jusqu'à 16h aujourd'hui.

Roukiétou Soma

Plus de 2 000 inscrits au Centre-Ouest à la date du 16 novembre

A deux jours de la fin du recrutement, soit le mercredi 16 novembre 20222, au niveau des sites d'enrôlement ouverts à Koudougou, il nous a été notifié que plus de 300 citoyens se sont inscrits comme VDP communaux et 1 769 nationaux.

Ils sont un peu plus de 2 069 citoyens qui se sont enrôlés à la date du mercredi 16 novembre. Un chiffre qui va naturellement évoluer car quand nous quittions les lieux, en fin de matinée, des candidats au volontariat pour défendre la patrie arrivaient toujours. Il faut dire que dans la Cité du Cavalier rouge, trois sites d'enrôlement ont été ouverts. Deux sites, basés au haut-commissariat et au gouvernorat, sont réservés pour le recrutement des VDP nationaux et un site, installé à la mairie recrute les VDP communaux. Dans l'ensemble, les autorités saluent la mobilisation citoyenne au tour de l'initiative. Selon, Yacouba Sawadogo, secrétaire général de la province du Boulkièmdé, les citoyens se montrent engagés et sont prêts à défendre la partie. "A ce jour, nous avons enregistré au gouvernorat et au haut-commissariat, au compte des volontaires nationaux, 1 769 enrôlés, dont 202 sur le seul site du haut-commissariat. Au début, l'affluence était timide, mais avec le prolongement de la date, nous constatons que la mobilisation s'est fortement accrue", témoigne Yacouba Sawadogo.

Du côté de la mairie, là aussi, l'affluence est appréciable. Le Président de la délégation spéciale (PDS), Jona Mané a salué l'engagement des jeunes à s'enrôler. "Hier, 15 novembre nous étions à 290 inscrits. A l'heure où je vous parle nous avons dépassé les 300", indique Jona Mané. Selon le PDS de Koudougou et le secrétaire général provincial, on compte parmi les enrôlés des étudiants, des commerçants, des cultivateurs ; au nombre desquels des filles. Côtés difficultés, nos deux interlocuteurs nous apprennent qu'elles restent mineures et sont essentiellement liées aux documents non légalisés présentés par les postulants. Les autorités rencontrées n'ont pas manqué d'interpeller les populations à une prise de conscience sur les enjeux liés à la situation sécuritaire. "Sans la paix, il n'y a pas de développement. Donc, que chacun s'engage à travailler pour un retour définitif de la paix", préconise Jona Mané.

Cyrille Zoma

Un engouement de dernière minute dans les Cascades

Le 16 novembre 2022, soit à deux jours de la fin de l'opération, à Banfora et dans plusieurs autres localités des Cascades, il y a comme un engouement de dernière minute.

Il est 9haugouvernoratdesCascades, deux jours avant la clôture de la date d'enrôlement des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Enmontantlesescaliers,nousnousretrouvonsnezà nezavecdeuxjeunes. " Êtes-vous venus vous enrôler dans le cadre de l'opération des VDP "? leur demandons-nous. Tous deux répondent par la négative sans nous donner l'opportunité de poursuivre la conversation. Un coup d'œil devant le bureau en charge de l'enrôlement et nous constatons qu'il n'y a pas d'affluence. Le maître des lieux, le gouverneur Jean Charles Somé, contacté, n'a pas souhaité se prononcer à ce stade de l'opération.

A la préfecture de Banfora, des jeunes s'appliquaient à remplir leurs demandes d'enrôlement. O A, résident à Banfora et originaire de Niankorodougou, dans la province de la Léraba, est volontaire. " Nous qui sommes au chômage, on n'a rien à faire ; ça nous avantage un peu ", se justifie-t-il. " Le fait de rester oisif comme ça, peut te faire basculer dans la criminalité ", poursuit-il. Autre motif de son enrôlement comme VDP : " Je vois nos frères au Sahel qui manquent de nourriture, de logements. Ici ça va un peu ; on peut aller les aider à sécuriser le territoire ", lance-t-il avant d'aller remettre sa demande. Après avoir été candidat malheureux à deux reprises pour intégrer les rangs des VDP à cause de l'endurance, il a décidé de tenter une nouvelle fois sa chance.

Pour D. O., venu aussi s'enrôler, son but est de contribuer au retour de la paix. " Ce n'est pas pour l'argent ", souligne-t-il, invitant ses frères et sœurs à venir s'enrôler, car après avoir écouté le président Ibrahim Traoré, il dit avoir compris que ça ne va pas au Nord.

A la préfecture de Banfora, 110 personnes se sont déjà enrôlées. A entendre l'équipe d'enrôlement, l'engouement, à deux jours de la fin de l'opération est plus grand. Ce n'était pas le cas au début ; les jeunes n'avaient pas les informations nécessaires pour s'enrôler, justifie cette équipe. A Niangoloko, ce n'est pas la grande mobilisation : juste 31 inscrits.

Dans la province de la Léraba, selon nos sources, la commune de Loumana arrive en tête avec 230 inscrits, suivie de celle de Douna, avec 119 inscrits, et de Kankalaba, avec 115 inscrits. D'après certaines sources, c'est après un début timide que les inscriptions suscitent l'engouement. D'une manière générale, dans cette province l'engouement est satisfaisant, ont indiqué nos sources.

En rappel, au début de l'opération, des HANI avaient rassemblé des habitants à la mosquée, des heures durant, leur intimant de ne pas rejoindre les rangs des VDP, des dozos ou des FDS, sous peine de représailles.

Luc Ouattara

Le Centre-Nord entend relever le défi

Qualifiée de région de concentration des PDI (468 482 sur 1 761 915 de déplacés au plan national, selon les données du CONASUR à la date du 31 octobre 2022), le Centre-Nord entend réussir le pari de l'opération d'enrôlement massif des VDP. Notre constat à deux jours avant la clôture.

Hier jeudi, veille de l'expiration du deadline, le bilan provisoire de l'enrôlement des VDP dans les différents sites d'inscription du Centre-Nord n'était pas encore disponible ; mais les témoignages font état d'une inscription massive de citoyens de tous âges dans les trois chefs-lieux de province, à savoir Kaya (Sanmatenga), Boulsa (Namentenga) et Kongoussi (Bam).

Dans le Namentenga, joint au téléphone, le leader des Koglweogo de Boulsa, El hadj Boureima Nadbanka, dit Namendé, nous a confié avoir inscrit 1000 personnes. Selon lui, Boulsa occupera assurément sur le plan national le premier rang du classement des communes ayant enregistré le plus grand nombre de VDP enrôlés.

" A notre niveau, l'opération d'enrôlement des VDP se déroule normalement. Si vous voulez plus d'informations, je vous prie de vous rendre au haut-commissariat de la province ", nous a confié à notre arrivée aux environs de 9 heures, dans un couloir qui mène à son bureau, la responsable de la direction des ressources humaines de la commune de Kaya. En cette matinée de mercredi, l'affluence semble être bonne devant le bureau de la responsable chargée de la réception des dossiers des inscrits pour les VDP communaux : une dizaine de jeunes, dont deux filles, sont alignés avec leurs dossiers pour se faire enrôler. Dans l'enceinte de la mairie, un autre groupe de personnes regroupées autour de Karim Ouédraogo, dit Manem Yam Naaba du canton de Sanmatenga et par ailleurs président d'honneur des koglwéogo de la province, s'entraident dans la rédaction des demandes de leurs dossiers d'enrôlement.

Dans le Bam, nos tentatives de joindre l'un des responsables VDP ont été vaines.

Selon les témoignages, les instructions données par le Conseil des ministres en sa séance du 9 novembre dernier pour un allègement des formalités d'enrôlement ont permis à de nombreux citoyens, notamment les PDI, de s'enrôler. Représentant des forces vives du Centre-Nord lors des récentes assises nationales sur la conduite de la Transition, Manem Yam Naaba se félicite de l'adhésion des populations à cette opération d'enrôlement des VDP dans la région. " Nous avons, à travers des actions de sensibilisation, invité les différentes couches sociales de la population à s'enrôler massivement afin de témoigner leur soutien à la Transition qui s'est engagée, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, à faire de la lutte contre l'insécurité et du retour des PDI leurs priorités ", a-t-il fait savoir. Le président d'honneur des groupes d'autodéfense de la province a exhorté les populations à éviter de tomber dans le piège des individus armés qui les dissuadent de s'enrôler dans les rangs des VDP sous peine de représailles. Et de prévenir que des zones allant de la frontière à notre région, les groupes armés terroristes n'ont épargné aucune localité. Il n'a pas manqué d'inviter les opérateurs économiques et les personnes de bonne volonté à soutenir la mise en place de la BVDP. Déplacés internes venus de Gasseliki, une bourgade de la commune d'Arbinda dans la région du Sahel, deux jeunes âgés respectivement de 23 et de 25 ans espèrent qu'à la suite de la réception de leurs dossiers d'enrôlement, ils feront partie des 35 000 VDP communaux du pays. Selon eux, la sincérité du capitaine Ibrahim Traoré dans la lutte contre l'insécurité et l'envie de retourner dans leur localité d'origine pour vivre dignement sont, entre autres, les raisons de leur engagement comme VDP. Originaires d'une localité du Centre-Nord tombée sous contrôle des groupes armés non identifiés, deux jeunes filles, des élèves, se sont également inscrites comme VDP communaux. N'étant pas épargnées par les violences des forces du Mal, les filles, ont- indiqué ces 2 volontaires, ne doivent pas rester en marge de la lutte pour la restauration de la sécurité dans le pays.

Dans l'après-midi du mercredi et en présence d'une grande foule constituée majoritairement de PDI, Moussa Sawadogo et Abdoulaye Sawadogo, deux députés siégeant à l'Assemblée législative de transition (ALT) au nom respectivement des forces vives du Centre-Nord et des PDI, se sont inscrits comme VDP nationaux au haut-commissariat de la province du Sanmatenga.

A jour-J moins 2, le bilan provisoire de l'enrôlement des VDP n'était pas disponible aux niveaux communal et provincial, mais il nous revient que des citoyens de tous âges se sont massivement enrôlés aux niveaux communal et national à Kaya et dans les deux autres chefs-lieux de province de la région, à savoir Boulsa et Kongoussi.

Dieu-Donné Windpouyré Ouédraogo

Silence radio à Nouna

La Kossi est l'une des provinces qui sont les plus touchées par cette crise sécuritaire. A moins de deux jours de la fin de l'opération d'enrôlement, dans la Kossi, notre tentative d'avoir un bilan partiel a été vaine. Constat !

La Kossi a subi de nombreuses attaques terroristes. Plusieurs villages se sont même vidés de leurs habitants à cause des exactions subies. Ainsi, à l'appel du gouvernement de Transition pour l'enrôlement des populations dans les rangs des VDP, nous avons approché les autorités locales pour nous enquérir de l'engouement pour l'initiative. Mais silence radio ! Au niveau provincial comme à celui communal, elles se sont refusées à aborder le sujet. Cela semble être une façon d'être discret pour eux dans le but de ne pas exposer la zone.

Mais selon ce que l'on raconte dans la province, l'affluence serait assez importante autour de cet enrôlement.

Au niveau provincial, il n'y a pas un nombre fixe de VDP à recruter pour les quinze mille (15 000) à l'échelle nationale.

Au niveau communal, le besoin est de trente-cinq mille (35 000) VDP, soit mille (1 000) pour la Kossi à raison de cent (100) pour chacune des dix (10) communes. Plus de deux cents (200) personnes se seraient inscrites au compte de la commune de Nouna avant le premier délai qui était fixé au 4 novembre 2022, selon les informations que nous avons reçues de sources non officielles. En ce qui concerne les neuf (9) autres communes de la province, nous avons appris que Bourasso également a enregistré un nombre important d'enrôlés. Ce sont les habitants du chef-lieu de cette commune qui avaient été massacrés dans la nuit du 3 au 4 juillet 2022. L'un des volontaires au niveau de la commune de Nouna qui nous a contacté pour nous faire part de son enrôlement nous a justifié sa motivation. " Mon objectif est d'apporter ma contribution au retour de la paix et de la tranquillité dans ma zone ".

Rappelons une fois de plus que les autorités locales ont préféré ne pas aborder le sujet, bien que nous le leur ayons demandé avec insistance.

La date limite d'enrôlement des VDP aux niveaux national et provincial est fixée au 18 novembre 2022.