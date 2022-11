Mali: Coopération - La France suspend son aide au développement au Mali

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La décision qui aurait été prise " il y a deux ou trois semaines " a été dénoncée dans une lettre adressé au président Emmanuel Macron, le 15 novembre, par Coordination Sud, un collectif d'organisations non gouvernementales françaises de solidarité internationale. Le courrier a été signé par trente-cinq organisations françaises actives au Mali et dans le monde, réclamant au président de la République de " revoir [sa] position". Selon Coordination-Sud, l'arrêt de l'aide publique au développement de la France remet en cause près de soixante-dix projets de développement en cours ou prévus dans le pays ces prochaines années.

