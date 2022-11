Congo-Brazzaville: Droits humains - Le Congo exhorte les autres Etats à abolir totalement la peine de mort

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Notons qu'en 2021, les pays et territoires ayant totalement aboli la peine de mort sont au nombre de 108. 80% des Etats membres de l'Organisation des nati ons unies n'exécutent plus et 60% d'entre eux sont abolitionnistes. Le continent africain tend vers l'abolition. Quarante-cinq des cinquante-cinq pays d'Afrique sont abolitionnistes en droit ou de fait.

" Pour marquer son engagement de s'arrimer pleinement aux principaux instruments de protection des droits de l'homme, le Congo a procédé, le 13 octobre 2020, à la ratification du deuxième protocole facultatif relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, seul Traité universel interdisant les exécutions et prévoyant l'abolition totale de la peine de mort ", a-t-il déclaré.

Ainsi, le ministre de la Justice a exhorté tous les gouvernements de la planète à aller inexorablement vers l'abolition totale de la peine de mort avant d'indiquer que la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, encore en vigueur, énonce en son article 8 ce qui suit : " La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de la morale et des bonnes mœurs. La peine de mort est abolie ".

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.