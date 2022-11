Congo-Kinshasa: Sama Lukonde participe au 18e sommet de la Francophonie à Djerba (Tunisie)

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" La République démocratique du Congo est parmi les grands pays du monde francophone. Et avec l'acceptation de l'organisation des IXème jeux de la Francophonie à Kinshasa, il était important que le chef du gouvernement vienne ici à Djerba représenter le Chef de l'État pour aussi faire l'état d'avancement des préparatifs des IXème jeux de la Francophonie et parler aussi de la situation sécuritaire de notre pays à l'Est, avec l'agression du Rwanda soutenant le M23. Nous allons porter la voix de la République démocratique du Congo sur la situation sécuritaire de la partie Est", a déclaré Didier Mazenga.

Le Premier ministre est à la tête d'une délégation des membres du gouvernement notamment, les ministres de la Communication et Médias et celui du Numérique.

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé ce vendredi 18 novembre a l'ile de Djerba en Tunisie où il représentera le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au 18e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la Francophonie qui se tient les 19 et 20 novembre 2022 . Selon une dépêche de la cellule de communication de la primature, Sama Lukonde fera ainsi entendre la voix du pays sur la situation sécuritaire dans l'Est et fera aussi le point sur les IXe jeux de la Francophonie.

