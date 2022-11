Afrique: Coupe du monde - La grande ambition des sélections africaines

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Claude Le Roy, l'ancien sélectionneur du Cameroun, mais aussi du Ghana et du Sénégal, deux autres équipes présentes au Qatar, pense lui aussi que les équipes africaines ont toutes leurs chances et n'est pas offusqué par l'optimisme affiché des Africains, même s'il les nuance. Pour ce dernier, dans une phase de groupes, tout est possible, et le Cameroun, le Sénégal et à un degré moindre le Ghana peuvent se qualifier. La Tunisie et le Maroc aussi, même si, car il faut être objectif, ce sera très compliqué pour eux au vu de leur groupe très relevé.

Mais le public africain n'en démord pas et croit fermement aux chances des représentants du continent pour briller au Qatar. Parmi ces pays, le Sénégal semble être celui qui a hérité du groupe le plus abordable avec le Qatar, les Pays-Bas et l'Equateur. Mais malheureusement, les Lions de la Téranga risquent de se passer de leur star, Sadio Mané, qui s'était blessé au péroné lors d'un match avec le Bayern Munich à quelques jours de la Coupe du monde. La star sénégalaise, deuxième du dernier Ballon d'or, figure bien dans la liste du coach Aliou Cissé, mais le champion d'Afrique en titre atterrira forcément amoindri au Qatar, sans savoir s'il pourra compter sur son principal atout. Si Aliou Cissé dispose tout de même d'un effectif de qualité, capable de franchir le cap du premier tour, la mission s'annonce forcément plus périlleuse pour son équipe si Mané n'est pas de la partie. Par ailleurs, le Ghana, placé dans un groupe où figurent le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud, paraît aussi en position de pouvoir passer le premier tour.

A ce jour, la meilleure performance africaine à une Coupe du monde est d'avoir atteint les quarts de finale. Le Sénégal en 2002, le Ghana en 2010. Mais avant cela, le Cameroun de 1990, porté par le légendaire Roger Milla, est la première équipe africaine à atteindre ce stade de la compétition, lors de la Coupe du monde en Italie. Milla avait alors, à 38 ans, inscrit quatre buts. Alors quand il parle, son point de vue est écouté. Et pour Roger Milla, le continent aura ses chances durant ce tournoi. Pour l'ancien international camerounais, l'histoire est en marche. " C'est le bon moment pour montrer que l'Afrique a les meilleurs joueurs de football et les meilleures équipes du monde. Nous devons faire comprendre à nos joueurs que nous pouvons rivaliser avec les plus grandes équipes. Nous avons tout pour rivaliser avec eux. C'est à nous de nous mettre au travail. Nous avons lutté pendant quelques années mais j'ai vu le football africain se développer beaucoup. Maintenant, il est temps et nous verrons au Qatar ", estime Roger Milla.

