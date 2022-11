Somalie: Les Etats-Unis offrent 10 millions de dollars pour des informations sur les chefs shebab

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Washington a augmenté jusqu'à 10 millions de dollars la récompense permettant d'identifier trois chefs islamistes radicaux shebabs en Somalie. La récompense concerne également toute information pouvant conduire à la perturbation des mécanismes financiers des shebabs. Les trois dirigeants visés sont Ahmed Diriye, Mahad Karaté et Jehad Mostafa. Cette annonce intervient alors que les shebabs ont juré la perte du gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. Ces dernières semaines, plusieurs attentats ont frappé le pays. La dernière en date étant un double attentat à la voiture piégée dans la capitale Mogadiscio, le 30 octobre, ayant fait 121 morts et plus de 300 blessés. L'attentat le plus meurtrier dans le pays depuis 2017.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.