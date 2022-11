Algérie: Drame migratoire de Nador-Melilla - Le Parlement européen exige une enquête indépendante

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il est à noter qu'avant l'intervention des eurodéputés, la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen a donné la parole à la directrice générale de la Commission espagnole d'aide aux réfugiés (CEAR), Estrella Galan, et au vice-président de la section Nador de l'Association marocaine des droits de l'Homme (AMDH), Omar Naji.

Pour sa part, la socialiste allemande, Birgit Sippel, a affirmé dans son intervention qu"il est temps de faire pression sur le Parquet espagnol et les médiateurs pour qu'il y ait des enquêtes impartiales en Espagne et au Maroc", dénonçant "les contradictions dans les versions des autorités marocaines et espagnoles sur ce qui s'est passé le 24 juin dernier".

Selon la socialiste portugaise Isabel Santos, ce qui s'est passé le 24 juin dernier exige "une enquête indépendante et rapide", relevant que "les responsabilités doivent être situées de part et d'autre et que les choses doivent être tirées au clair".

Bruxelles — Des eurodéputés de tous les groupes politiques de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, ont exigé, jeudi, une "enquête rapide et indépendante" sur le drame migratoire de Nador-Melilla en juin dernier, quand au moins 23 migrants subsahariens ont été sauvagement tués par la police marocaine.

