Algérie: Le président cubain visite Djamaâ El-Djazair

Le chef de l'Etat cubain a exprimé son admiration devant cette infrastructure qui se distingue à l'échelle internationale par son minaret, le plus haut au monde et sa salle de prière pouvant accueillir jusqu'à 120.000 fidèles.

M.Diaz-Canel Bermudez a contemplé cet édifice religieux, culturel et scientifique et écouté les explications fournies par les responsables de cette mosquée, la plus grande d'Afrique et la troisième plus grande au monde, après la mosquée Al-Haram à la Mecque et la mosquée Al-Nabawi à Médine.

Le président cubain était accompagné par le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, et la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, ainsi que par le recteur de Djamaâ El-Djazair, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, qui l'a accueilli à l'entrée de la mosquée.

