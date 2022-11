Mozambique: Les exportations de gaz commencent, mais cette ressource sera-t-elle utilisée pour sortir le pays de la pauvreté ?

Maputo — Le Mozambique accueille sa première exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) avec le départ, le 13 novembre, d'un premier approvisionnement en gaz de l'usine offshore Coral Sul, alors que " les inégalités sociales et économiques créent une profonde fracture ", affirment les évêques mozambicains. "D'un côté, une minorité aisée qui peut se permettre toutes sortes de luxes, et de l'autre, une majorité appauvrie qui n'a même pas les bases pour survivre", affirment les évêques, qui appellent à "des politiques courageuses qui élimineront le fossé croissant entre les frères".

Le gaz extrait des gisements situés le long de la côte nord du Mozambique est le grand espoir de rédemption du pays, qui compte parmi les plus pauvres du monde, mais il se heurte à l'instabilité de la région due à la présence d'une insurrection qui s'est donné un caractère djihadiste, se faisant appeler la province de l'État islamique au Mozambique.

Dans leur note pastorale publiée le 11 novembre, les évêques rappellent que la "guerre terroriste" à Cabo Delgado, dans la province septentrionale du Mozambique, qui a commencé il y a plus de cinq ans, atteint "des zones de plus en plus vastes, y compris les provinces de Niassa et de Nampula". " On sème la destruction et la mort violente d'enfants, de femmes et d'hommes innocents et de personnes de bonne volonté, comme Sœur Maria de Coppi, assassinée le 6 septembre dans l'attaque de la mission catholique de Chipene, diocèse de Nacala " (voir Fides 7/9/2022) rappellent les évêques.

L'extrême pauvreté dans laquelle vivent les populations locales, et en particulier les jeunes, génère une forte pression pour recruter de nouvelles recrues dans les rangs djihadistes, souligne l'épiscopat mozambicain. "Les jeunes Mozambicains continuent de grossir les rangs de ceux qui sèment la terreur" et ce sont précisément les jeunes, "présents et futurs de la nation, qui succombent à ces vagues incessantes de violence". "Les jeunes sont séduits" par l'appel des djihadistes par "l'absence d'espoir en un avenir meilleur".

"Aucune paix ne survit à l'exclusion et à l'injustice sociale", avertissent les évêques, selon lesquels la corruption "est un autre des grands maux" du pays, dans lequel "la cupidité conduit parfois à favoriser de grands projets économiques de capitaux étrangers pour exploiter les ressources naturelles sans une implication réelle et transparente des populations".

Un avertissement pour que les importantes ressources gazières génèrent des bénéfices qui soient utilisés pour améliorer les conditions générales de la population. Près de 100 milliards de dollars de revenus sont attendus au cours des 25 prochaines années de l'exploitation du gaz. Mais cela donnera-t-il à la nation l'émancipation économique souhaitée ?