Madagascar: Taxis-brousses et passagers s'inquiètent de l'état des routes à l'arrivée des pluies

Je fais transporter des batteries et des panneaux solaires. Ils réparent un peu mais ça s'abîme à nouveau en un rien de temps. Ça a beaucoup d'impacts sur le commerce parce les frais sont plus chers et on prend plus de temps pour transporter nos marchandises. J'ai entendu parler de l'autoroute qu'ils veulent construire, mais ce serait plus rapide de refaire cette route déjà.

La plupart des passagers ont peur parce qu'il peut y avoir des accidents. On est aussi la proie des coupeurs de route quand on roule sur des portions en mauvais état. On essaie d'être très prudents parce que c'est la vie des passagers qui est entre nos mains. On n'a jamais l'esprit tranquille quand on conduit.

" Il y a beaucoup de portions en très mauvais état , avec des nids de poule partout, explique le chauffeur Levaly. On est obligés de rouler très lentement mais la route abîme nos bus : les amortisseurs, les pneus, les plaquettes de frein et tout ça nous coûte très cher. "

