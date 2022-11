Mali: Journée africaine de la statistique - Le Ministre de l'économie et des finances du Mali juge nécessaire la mise en œuvre du Recensement général agricole

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Cela s'inscrit à son avis, en droite ligne des engagements du gouvernement de transition également réaffirmé dans les différents programmes de développement du pays, notamment le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (Credd) et la Loi d'orientation agricole (Loa). Il a souligné que l'option est de garantir la souveraineté alimentaire et de faire du secteur Agricole le moteur de la croissance en vue d'assurer le bien-être des populations.

"Au Mali, le secteur primaire, avec ses sous-secteurs tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, la pisciculture, l'aquaculture, l'apiculture, la foresterie, la cueillette, représentait 35,1 % du Produit intérieur brut en 2021. Il emploie plus de deux tiers de la population active. Toutefois, le secteur reste insuffisamment couvert par les services de la statistique ", a confié le ministre de l'Economie et des Finances.

Selon lui, la problématique alimentaire restant une question cruciale dans le registre du bien-être des populations, ce thème a été choisi pour sensibiliser les décideurs, les partenaires, les producteurs et utilisateurs de données, les chercheurs et le grand public, à l'importance des données statistiques du secteur agricole, avec un accent particulier sur la problématique de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Alousseni Sanou affirme que le développement du secteur agricole est l'un des leviers sur lequel il est important d'agir pour réduire et endiguer l'extrême pauvreté dans le monde, défi inscrit dans les Objectifs de développement durable (Odd) des Nations Unies.

"L'édition 2022 de la Jas a pour thème : " Renforcer les systèmes de données en modernisant la production et l'utilisation des statistiques agricoles : comment mieux accompagner les politiques et améliorer la résilience de l'agriculture, la nutrition et la sécurité alimentaire en Afrique ", a confié le ministre Sanou.

À l'instar de la communauté statistique africaine, le Mali célèbre, ce vendredi 18 novembre 2022, la 32ème édition de la Journée africaine de la statistique (Jas) dont l'objectif est de sensibiliser l'opinion publique sur le rôle important de la statistique dans tous les aspects de la vie économique et sociale sur le continent. A cette occasion, le ministre de l'Economie et des Finances du Mali, Alousseni Sanou a fait une déclaration. Ce dernier de souligner que l'occasion est ainsi offerte au Système statistique national de rappeler les efforts qui sont les siens en matière de production et de diffusion de données statistiques de qualité.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.