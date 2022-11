Afrique: Le continent confronté à un stress hydrique qui pourrait s'accentuer

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Pour une gestion plus intégrée des ressources en eau, le rapport de l'OMM propose aux pays africains, la coopération transfrontalière, à travers les échanges de données et le partage des connaissances, la diversification des cultures et l'utilisation de cultures plus résistantes à la sécheresse.

" Dans un tel contexte, les pauvres sont les plus affectés pour diverses raisons ; notamment leur faible pouvoir d'achat, leur dépendance à l' agriculture de subsistance entièrement dépendante du climat. Et donc, un petit retard des précipitations défait le calendrier agricole et impacte négativement la production, les revenus des paysans, l'autosuffisance alimentaire et la qualité de vie ".

"Dans notre pays en ce moment, il y a une variabilité forte au niveau des saisons. Les saisons de pluie sont plus courtes et les quantités de pluie aussi. Et parfois quand il pleut, on a en un jour des quantités de pluie qu'on avait en une semaine. Le Cameroun étant l'Afrique en miniature, on peut donc croire que l'Afrique toute entière est exposée à un stress hydrique ", explique Mme Mbarga, responsable changements climatiques à la délégation du MINEPDED dans la région de Douala.

" De plus, les restrictions de disponibilité et la rareté de l'eau se sont déjà révélées être des sources de conflits en Afrique, affectant ainsi des personnes déjà sujettes à des difficultés économiques ", poursuit-elle.

" L'augmentation de la consommation d'eau, conjuguée à la fréquence accrue des sécheresses et des épisodes de chaleur, pourrait exercer une pression supplémentaire sur les ressources en eau déjà limitées et entraver sérieusement l'accès à l'eau potable ", précise Sarah Diouf

Il explique que le taux d'élévation des températures en Afrique, d'environ +0,3 °C par décennie de 1991 à 2021, est plus rapide que la moyenne mondiale et qu'en Afrique, la température moyenne de l'air à proximité de la surface se situe, d'après les estimations, à 0,68 °C au-dessus du niveau de référence.

