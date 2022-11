Congo-Kinshasa: Prise en charge des malades atteints du VIH/SIDA en RDC, 20 ans après, le MSF note des grands progrès réalisés et d'immenses défis relevés

En marge de vingt ans d'existence de l'opération de prise en charge des malades atteints du VIH/ SIDA en RDC, l'organisation des médecins sans frontière a tenu une grande activité d'exposition des photos à l'Académie des beaux-arts à Kinshasa mardi 15 novembre 2022.

Il était question, au cours de cette manifestation, de faire le point sur l'évolution de la prise en charge des personnes vivant avec le VHI/SIDA en République démocratique du Congo depuis le début de cette opération il y a de cela 20 (vingt) ans. A propos de cet anniversaire, Dr Maria Mashako, coordinatrice médicale pour MSF en RDC a signifié dans son allocution que cette commémoration était à la fois un motif de satisfaction pour tas de services rendus aux populations malades du VIH/ SIDA en RDC, mais il reste, une occasion d'autoévaluation pour redoubler les efforts afin de dissiper les limites connues durant ces vingt ans.

"En 2002, Médecins Sans Frontières (MSF) ouvrait le premier centre de traitement ambulatoire offrant une prise en charge gratuite aux personnes vivant avec le VIH à Kinshasa. 20 ans plus tard, il s'agit d'un anniversaire en demi-teinte pour l'organisation et les patients : malgré des progrès considérables enregistrés en RDC au cours des vingt dernières années, des lacunes majeures subsistent dans l'accès au dépistage et au traitement, causant des milliers des décès évitables chaque année ", a souligné la coordonnatrice. Avec un clin d'œil en arrière, Dr Maria Mashako a rappelé qu'en mai 2002, lorsque les équipes de MSF ouvraient le tout premier centre de traitement gratuit dans la commune de Lingwala à Kinshasa, la situation était critique ; plus d'un million d'hommes, femmes et enfants vivaient alors avec le VIH en RDC, et le virus y tuaient, à cette époque, entre 50 000 et 200 000 personnes chaque année, selon l'ONUSIDA. Elle a rappelé que jadis, être infecté par le VIH équivalait, pour beaucoup, à une condamnation à mort, ce qui, disait-elle, rendait très rare les traitements ARV et leur prix empêchait une écrasante majorité des patients d'en bénéficier. Avancées apportées par le MSF contre le VIH/SIDA Cet anniversaire de 20 ans est pour MSF, une occasion de jeter un regard en arrière sur les avancées obtenues et les défis à relever. " Rien qu'à Kinshasa, MSF a appuyé une trentaine de structures de soins au cours des deux dernières décennies pour offrir gratuitement des tests de dépistage, assurer l'accès aux traitements et à des soins de qualité (... ) Près de 19.000 personnes ont été mises sous traitement gratuit avec notre soutien, et nous sommes fiers d'avoir initié des approches innovantes, aux côtés d'autres organisations de la société civ ile et du Programme National de Lutte Contre le Sida ", a fait savoir la coordonnatrice du MSF-RDC.

En 2005, avec le développe un modèle de soins pilote, permettant pour la première fois à des infirmiers de prescrire le traitement et d'assurer le suivi des personnes vivant avec le VIH et faisant ainsi grimper en flèche le nombre de patients pris en charge, en passant par l'an 2010 avec notamment de premiers Postes de Distributions (PODIS) communautaires d'ARV, gérés par des patients, en collaboration avec le Réseau National des Organisations à Assisses Communautaires (RNOAC), le MSF note, à ce propos, une autre révolution qui aura permis également d'élargir l'accès au traitement à des milliers de patients. Lacunes majeures et reculs inquiétants Le MSF reconnait, par contre, dans ces 20 dernières années, une insuffisance totale des moyens disponibles dans la lutte contre le VIH/ SIDA. " En 2008, quand nous avons mis sur pied le Centre Hospitalier Kabinda pour prendre en charge les nombreux patients au stade avancé de la maladie, nous ne pensions pas qu'il serait toujours plein plus d'une décennie plus tard. Mais c'est le cas... Et cela traduit les immenses difficultés de la lutte contre le VIH/SIDA dans le pays ", indique la coordonnatrice. A tout prendre, le MSF remarque la situation de 2022 qui, dit-il, est incomparable avec celle de 2002 notamment dans l'accès au traitement qui "a été largement étendu et ces dix dernières années, le nombre de nouvelles infections a chuté de moitié. Pourtant, en 2021, encore 14.000 personnes sont décédées des suites du VIH en RDC selon l'ONUSIDA, attestant des lacunes dont souffrent l'ensemble des piliers de la lutte - prévention, dépistage, mise sous traitement et soins". " La RDC dépend quasiment exclusivement des bailleurs internationaux dans la lutte contre le VIH/SIDA. Or, leur appui est insuffisant face à l'ampleur des défis. C'est une réalité que nous dénonçons depuis des années (... ) L'année passée, l'ONUSIDA estimait qu'une personne sur cinq vivants avec le VIH en RDC n'avait toujours pas accès au traitement. Le niveau des financements disponibles est en grande partie responsable de l'absence de dépistage volontaire gratuit, du manque de formation des prestataires de soins, des ruptures chroniques d'intrants et des disparités massives entre provinces. À titre d'exemple, seules trois d'entre elles ont les équipements adéquats pour assurer la mesure de la charge virale des patients, pourtant essentielle pour évaluer l'évolution de l'infection et l'efficacité de leur traitement", a souligné la coordonnatrice de MSF, qui pense de même qu' " à ce rythme, nous sommes très loin d'arriver à une génération sans SIDA d'ici 2030 "