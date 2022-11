Afrique: Coupe du monde 2022 - Le Cameroun neutralisé par le Panama pour son dernier match amical

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ce dernier match nul n'est, dans tous les cas, pas rassurant pour les Lions indomptables. Battus par l'Ouzbékistan et la Corée du Sud en septembre, tenus en échec par la Jamaïque et désormais le Panama, ils n'ont pas fait le plein de confiance avant le Mondial au Qatar. Les Camerounais ont rendez-vous avec la Suisse le 24 novembre, puis la Serbie le 28 novembre et enfin le Brésil le 2 décembre dans le groupe G.

Le Cameroun n'a toutefois pas gardé son avantage très longtemps. Sur un coup franc plein axe, Michael Murillo a trompé la vigilance d'André Onana (55e). Le gardien de l'Inter Milan a peut-être été gêné par le soleil sur ce but encaissé. Samuel Eto'o, le président de la Fecafoot, a-t-il été impliqué dans sa décision de porter une casquette pour le reste du match ? Dans des vidéos qui circulent sur la Toile, on voit l'ancien attaquant dans les tribunes brandir une casquette et faire signe au staff camerounais d'en apporter une à Onana.

Le joueur d'Al-Nassr, qui n'a plus marqué avec les Lions indomptables depuis sa CAN brillante à domicile, n'a pas été en réussite au cours des 45 premières minutes. À la pause, Rigobert Song a revu ses plans en attaque : exit Karl Toko-Ekambi et Vincent Aboubakar, remplacés respectivement par Georges-Kévin N'Koudou et Eric-Maxim Choupo-Moting.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.