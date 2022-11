Ile Maurice: Propos diffamatoires - Le ministre Anwar Husnoo présente des excuses à Shakeel Mohamed

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ce dernier l'avait confié à la municipalité de Port-Louis pour l'aménagement d'un cimetière pour la communauté musulmane. Shakeel Mohamed réclamait Rs 1 million au défendeur alors que son père, feu Me Yousouf Mohamed, estimait qu'une somme de Rs 900 000 devrait lui être remise. Dans la plainte, les deux plaignants avaient indiqué que le ministre Husnoo les avait dépeints comme des personnes malhonnêtes et immorales, portant ainsi atteinte à leur réputation. Shakeel Mohamed a donc informé la magistrate Nadiya Dauhoo qu'il ne compte plus aller de l'avant avec sa demande.

À l'appel de l'affaire hier devant la cour intermédiaire, le ministre a présenté des excuses à Shakeel Mohamed et a retiré ses propos. Il dit regretter ses mots, concédant que le député rouge est une personne de bonne réputation et que ses propos étaient mal inspirés. Face à ce développement, Shakeel Mohamed n'a pas insisté pour aller de l'avant avec ses réclamations.

